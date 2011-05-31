Ученики ДХШ им. Аникушина нарисовали открытки для "Морской почты"

Как рассказала преподаватель ДХШ Римма Ремишевская, она сама отбирала работы для открыточных макетов и выбрала четыре, выполненные в разные годы.

С 25 по 28 июля в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте, как и в прошлом году, будет работать "Морская почта", пишет "Петербургский дневник". Отправить открытку или письмо в сувенирном конверте можно будет непосредственно с Якорной площади, причем бесплатно.

Авторские открытки были созданы учениками Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина. Все они – жители Кронштадта и с юных лет используют в своем творчестве морскую тематику. День ВМФ всегда был в Кронштадте едва ли не главным городским праздником.

Как рассказала преподаватель ДХШ Римма Ремишевская, она сама отбирала работы для открыточных макетов и выбрала четыре, выполненные в разные годы. Одна, самая новая, изготовлена не школьником, а взрослым преподавателем. Это перенесенный на открытку офорт (объемное изображение на металле. – Ред.), выполненный в старинной технике и изображающий форт Кроншлот.

Вторую работу делал выпускник школы. Он изобразил салют в Кронштадтской гавани. Мальчик уже взрослый, учится, кстати, не на художника. Но этот салют он исполнил, когда ему было 11 лет. Третья работа – Петровский парк с памятником Петру. И на четвертой – праздник: матросы, подбрасывающие бескозырки на фоне Морского собора. Называется этот рисунок "Якорная площадь после присяги".

Наверное, каждый выпускник кронштадтской художественной школы успел нарисовать когда-то Якорную площадь. Но с недавних пор учеников стали приводить на плэнер и на "Остров фортов", где теперь проводятся занятия по станковой живописи.

В этом году город воинской славы Кронштадт отмечает 320-летний юбилей.

Фото: предоставлено Детской художественной школой имени Аникушина