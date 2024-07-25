"Морская почта" начала работу в Кронштадте

На символической мачте стенда-корабля установлен ящик "Почты России", чтобы все желающие могли подписать дизайнерские открытки и отправить их любимым адресатам.

В преддверии Дня Военно-морского флота на Якорной площади создано общественное пространство в виде парусного корабля, откуда жители и гости города могут отправить уникальные открытки в любую точку России. О начале работы "Морской почты" сообщил "Петербургский дневник".

На символической мачте стенда-корабля установлен ящик "Почты России", чтобы все желающие могли подписать дизайнерские открытки и отправить их любимым адресатам. На протяжении всех дней работы общественного пространства, на площадке будут собираться почетные жители Кронштадта, моряки, деятели культуры и искусства.

Для нас большая честь участвовать в акции "Морская почта". Участие в ней принимают и моряки Ленинградской военно-морской базы. В том числе те, кто пришел в ходе весеннего призыва и сейчас проходит курс молодого бойца. Призваны со всех областей, здесь и Калининградская, и Нижегородская, и Тверская, и другие регионы. Сегодня у ребят появилась уникальная возможность поздравить родных и близких с Днем Военно-морского флота. Евгений Валыка, заместитель командира Ленинградской военно-морской базы капитан 1 ранга

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Дмитрий Фуфаев/ "Петербургский дневник"