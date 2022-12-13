В 2023 году ремонт ждёт 38 петербургских поликлиник

За 2023 год в Северной столице отремонтируют 38 поликлиник. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В этом году после продления капремонта заработала поликлиника №44 Центрального района. На церемонии открытия учреждения побывал губернатор города Александр Беглов.
За 2023 год власти города планирую продолжить масштабную программу по модернизации поликлиник. За 2022-ой ремонт затронул 29 учреждений, кроме того, было закуплено 1,5 тыс. единиц медоборудования.
Ранее мы сообщили о том, что на Комендантской площади начался снос ТЦ "Лидер".
Фото: Пресс-служба Смольного
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