В 2023 году ремонт ждёт 38 петербургских поликлиник

В прошлом году работы затронули 29 городских учреждений.

За 2023 год в Северной столице отремонтируют 38 поликлиник. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом году после продления капремонта заработала поликлиника №44 Центрального района. На церемонии открытия учреждения побывал губернатор города Александр Беглов.

За 2023 год власти города планирую продолжить масштабную программу по модернизации поликлиник. За 2022-ой ремонт затронул 29 учреждений, кроме того, было закуплено 1,5 тыс. единиц медоборудования.

Ранее мы сообщили о том, что на Комендантской площади начался снос ТЦ "Лидер".

Фото: Пресс-служба Смольного