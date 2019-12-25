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Государственный оздоровительно-спортивный центр на улице Римского-Корсакова ждёт реставрация
Сегодня, 14:54
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Государственный оздоровительно-спортивный центр на улице Римского-Корсакова ждёт реставрация

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Закупку разместил Клоун-мим-театр "Мимигранты".

Клоун-мим-театр "Мимигранты" объявил тендер на проведение первого этапа капремонта дома №47 к2 по проспекту Римского-Корсакова. Как узнал Piter.TV из данных портала ЕИС, максимальная цена контракта на работы составляет 96 млн рублей. 

В здании располагается Государственный оздоровительно-спортивный центр. Подрядчику необходимо провести демонтажные и строительные работы, наладить водоснабжение, водоотведение, электроосвещение и отопление, а также установить ограждение.

Завершить работы необходимо до 1 июня 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 сентября. 

Ранее мы сообщили о том, что очти 2 млрд рублей готовы направить на строительство архивного комплекса в Красногвардейском районе.

Фото: citywalls.ru

Теги: госзакупки, особняк трубецкого, санкт-петербург, улица римского-корсакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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