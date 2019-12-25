Государственный оздоровительно-спортивный центр на улице Римского-Корсакова ждёт реставрация

Закупку разместил Клоун-мим-театр "Мимигранты".

Клоун-мим-театр "Мимигранты" объявил тендер на проведение первого этапа капремонта дома №47 к2 по проспекту Римского-Корсакова. Как узнал Piter.TV из данных портала ЕИС, максимальная цена контракта на работы составляет 96 млн рублей.

В здании располагается Государственный оздоровительно-спортивный центр. Подрядчику необходимо провести демонтажные и строительные работы, наладить водоснабжение, водоотведение, электроосвещение и отопление, а также установить ограждение.

Завершить работы необходимо до 1 июня 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что очти 2 млрд рублей готовы направить на строительство архивного комплекса в Красногвардейском районе.

Фото: citywalls.ru