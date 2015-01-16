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В Выборге реставрируют жилой дом 1843 года постройки
Сегодня, 10:26
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В Выборге реставрируют жилой дом 1843 года постройки

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Работы запланированы на август-сентябрь 2022 года.

В Выборге запланирована реставрация очередного объекта культурного наследия — Жилого дома 1843 года постройки. Об этом сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.

Здание на пересечении улиц Сторожевой башни и Новой заставы принадлежит Выборгскому музею-заповеднику. Некоторое время дом находился в неудовлетворительном состоянии. Сейчас проект его восстановления получил одобрение после необходимых процедур и экспертиз. Тендер на проведение работ  был объявлен в текущем году. По словам Цоя, уже определён исполнитель.

Ожидается, что подрядчик приступит к выполнению техздания в августе-сентябре. 

Ранее мы сообщили о том, что Кронштадт продолжит принимать туристов в день ВМФ.

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой

Теги: выборг, комитет по культуре ленобласти, ленинградская область, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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