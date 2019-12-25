Кронштадт продолжит принимать туристов в день ВМФ

До города можно будет добраться на рейсовых автобусах.

Туристы все-таки смогут добраться до Кронштадта в День ВМФ. Город действительно закрывают для личного транспорта, однако рейсовым автобусам по-прежнему будет разрешён въезд. Об этом сообщил глава Кронштадского района Олег Довганюк.

Жители острова смогут воспользоваться своими автомобилями при условии оформления специальных пропусков. Документы уже начали выдавать.

Напомним, что парад ко Дню ВМФ из Кронштадта можно посмотреть с нескольких площадок города. Местные жители и гости острова будут обозревать боевые корабли и авиацию с Южной стенки, а также из Петровского парка, сквера Инчхон, парка "Остров фортов" и с площадки форта "Константин".

Ранее мы сообщили о том, что из Мордовии в Кронштадт доставили мощи Федора Ушакова.

Фото: pxhere.com