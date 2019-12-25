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Из Мордовии в Кронштадт доставили мощи Федора Ушакова
Сегодня, 14:03
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Из Мордовии в Кронштадт доставили мощи Федора Ушакова

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В Никольский морской собор в Кронштадте привезли мощи святого праведного воина Феодора Ушакова – небесного покровителя военных моряков. В честь этого Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил в храме торжественный молебен, сообщила пресс-служба Смольного. 

Святыня хранится в Рождество-Богородичном соборе Санаксарского мужского монастыря в Мордовии. Впервые она побывала в Петербурге в 2016 году. Мощи привозят ко Дню военно-морского флота. 

Федор Ушаков учился в Морском кадетском корпусе. Позже он вернулся в Петербург в статусе адмирала, чтобы принять командование Балтийским гребным флотом, а затем стать начальником флотских команд. Годы жизни полководца: 1745 - 1817. 

Фото: администрация Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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