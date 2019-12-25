Из Мордовии в Кронштадт доставили мощи Федора Ушакова

В Никольский морской собор в Кронштадте привезли мощи святого праведного воина Феодора Ушакова – небесного покровителя военных моряков. В честь этого Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил в храме торжественный молебен, сообщила пресс-служба Смольного.

Святыня хранится в Рождество-Богородичном соборе Санаксарского мужского монастыря в Мордовии. Впервые она побывала в Петербурге в 2016 году. Мощи привозят ко Дню военно-морского флота.

Федор Ушаков учился в Морском кадетском корпусе. Позже он вернулся в Петербург в статусе адмирала, чтобы принять командование Балтийским гребным флотом, а затем стать начальником флотских команд. Годы жизни полководца: 1745 - 1817.

Фото: администрация Петербурга