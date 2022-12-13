Центр Шлиссельбурга готовят в масштабной реставрации в преддверии 700-летия города

Работы затронут исторические здания и гидротехнические сооружения.

Шлиссельбург готовится к масштабной программе реставрации петровского наследия в историческом центре. Работы пройдут в преддверии 700-летия города. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. правительства Ленобласти Владимир Цой.

По данным пресс-службы администрации Ленобласти, работы затронут исторические здания и гидротехнические сооружения. Первым объектом в программе реставрации станет территория у Петровского моста.

Кроме того, в городе заключён контракт на проектирование реставрации в доме №7 по улице Жука: там планируют открыть городской музей.

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Фото: ВКонтакте / Крепость Орешек. Официальная переправа в музей