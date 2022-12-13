Ленобласть планирует экспортировать яйца в Африку

Ленинградские яйца в свежем виде уже доезжают до Арабских Эмиратов.

Ленинградская область планирует экспортировать яйца в Африку. Новый канал реализации ленинградской продукции обсуждался сегодня на экспортном совете. Об этом сообщила региональная администрация.

Уже сегодня ленинградские яйца в свежем виде доезжают до Арабских Эмиратов, а Африка пока только осваивается областными производителями.

Ранее компания из Ленобласти заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе в Китай.

Фото: администрация Ленобласти