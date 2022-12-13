Ленобласть планирует экспортировать яйца в Африку

Ленинградская область планирует экспортировать яйца в Африку. Новый канал реализации ленинградской продукции обсуждался сегодня на экспортном совете. Об этом сообщила региональная администрация.
Уже сегодня ленинградские яйца в свежем виде доезжают до Арабских Эмиратов, а Африка пока только осваивается областными производителями.
Ранее компания из Ленобласти заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе в Китай.
Фото: администрация Ленобласти
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