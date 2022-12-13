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Ленобласть начнет поставлять копченых креветок в Китай
Сегодня, 15:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть начнет поставлять копченых креветок в Китай

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Первое предприятие в Ленинградской области, выпускающее свежую и консервированную креветку, занимается сейчас строительством новой площадки на участке 8 га в поселке Верево Гатчинского района.

Компания из Ленобласти заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Соглашение между ООО "Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс", входящим в группу компаний "Северная креветка", и Шаньдунской Международной торговой компанией подписано 4 мая при содействии Центра развития промышленности Ленинградской области. Документ предполагает поставку на экспорт до конца 2023 года деликатесного продукта на сумму 650 млн рублей.

Первое предприятие в Ленинградской области, выпускающее свежую и консервированную креветку, занимается сейчас строительством новой площадки на участке 8 га в поселке Верево Гатчинского района.

Также в Ленобласти планируют запустить центр по производству велосипедов совместно с Китаем.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: китай, креветки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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