В Ленобласти планируют запустить центр по производству велосипедов совместно с Китаем

Согласование будет завершено в этом году, открытие, скорее всего, произойдет уже в следующем.

Сборка полного цикла и производство современных городских велосипедов и электровелосипедов совместно с китайскими партнерами может появиться в Ленобласти уже в следующем году. Согласование всех деталей должно завершиться в текущем году, сообщил ТАСС член совета ассоциации "Пошли-Поехали", гендиректор ООО "Смарт Групп" Руслан Каврюков.

<…> Согласование будет завершено в этом году, открытие, скорее всего, произойдет уже в следующем. <…>Мы не хотим только собирать, мы хотим в дальнейшем часть комплектующих производить в России. Руслан Каврюков, гендиректор ООО "Смарт Групп"

Каврюков добавил, что один центр сборки уже работает в Санкт-Петербурге, но производства там нет. В этом году планируют открыть подразделение и в Ленинградской области. Система взаимодействия с китайскими партнерами будет примерно такая же, как и с автомобильным бизнесом.

Также на бывшем заводе Toyota в Шушарах наладят выпуск грузовиков.

Фото: Piter.tv