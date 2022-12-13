На бывшем заводе Toyota в Шушарах наладят выпуск грузовиков

В 2024 году на производственной площадке в Шушарах запланирован старт выпуска грузового габаритного автомобиля.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует начать выпускать грузовые автомобили для гражданских нужд БАЗ-S36A11 уже в 2024 году на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников.

БАЗ-S36A11 был разработан в Инжиниринговом центре АО "Обуховский завод", выпускать его планируют на производственной площадке в Шушарах. А уже с 2026 года планируется запуск производства электромобилей E-Neva. К концу 2026 года планируется выйти на объем продаж в 55-65 тысяч автомобилей.

Ранее эксперты оценили перспективы "Алмаз-Антей" в развитии российского автопрома.

Фото: unsplash.com (Han Chenxu)