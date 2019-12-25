Реставрация Павловского собора в Гатчине подходит к концу

Новые фасады могут удивить жителей города, которые привыкли видеть церковное сооружение в жёлтых тонах.

В Гатчине завершается процесс реставрации Павловского собора. О финальных работах рассказала пресс-служба Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.

На данный момент специалисты заняты демонтажными работами на строительных лесах. Новые фасады могут удивить жителей Гатчины, которые привыкли видеть церковное сооружение в жёлтых тонах. Новое цветовое решение было выбрано в соответствии в историческим колером на основании иконографических материалов и по результатам комплексных научных исследований с учетом церковных канонов.

Отметим, что все этапы работ уже получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Ранее мы сообщили о том, что в Приоратском парке появилась полутораметровая скульптура лося Лосилия.

Фото: Telegram / Леноблнаследие