К 2024 году в Гатчине отреставрируют несколько исторических объектов

Работы проведут в преддверии переезда в город администрации 47-ого региона.

Гатчина славится большим количеством исторических объектов: некоторые из них будут отреставрированы до 2024 года в связи со скорым переездом в город администрации Ленобласти. Об этом пишет издание ivbg.ru.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, на данный момент мероприятия по восстановлению музея-усадьбы П. Е. Щербова и Павловского собора завершены более чем на 50%. Окончание работ в случае двух объектов намечено на конец 2023 года.

Также Цой упомянул подготовку проекта ворот Приоратского парка. В будущем объект может стать визитной карточкой города. Помимо этого, внимание уделят спортивным и инфраструктурным объектам.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе приведут в порядок 2 парка за 80 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец