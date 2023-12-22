Масштабная реставрация Дома Радио начнётся весной 2024 года

Программа "Дом Радио. Транзит" представит новый формат работы после реставрации.

Дом Радио в Петербурге впервые откроет свои двери для свободного посещения 31 марта и 1 апреля через онлайн-регистрацию. В рамках проекта "Дом Радио. Транзит" команда учреждения расскажет о новых правилах и форматах работы после возвращения в обновленную резиденцию на Итальянской, 27 в конце 2026 года. Весной этого года будет проводиться реставрация и приспособление здания к современным требованиям и использованию. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Дом Радио станет площадкой для творческих мероприятий, культурного отдыха и развития. Музыкальные коллективы MusicAeterna будут продолжать свою работу в других петербургских площадках, а мероприятия Дома Радио будут проводиться на новой базе и совместно с другими дружественными институциями. Некоторые события будут также представлены в Москве и регионах. Директор Дома Радио Екатерина Арсеньева отметила, что реставрация призвана сохранить текущее состояние пространства, поддержать его функциональность и открыть новые возможности. Куратор культурных программ Кристина Галько подчеркнула, что Дом Радио – это одновременно и памятник культурного наследия, и лаборатория современной культуры.

Программа "Дом Радио. Транзит" представит новый формат работы после реставрации. Зрители смогут посетить бесплатные и платные события, концерты, перформансы, премьеры. Кульминацией станут выступление MusicAeterna с Теодором Курентзисом 31 марта и концерт экспериментальной музыки под названием "Башня из слоновой кости IV" 1 апреля. Дом Радио также запускает официальный сайт, который к концу года превратится в многоуровневую платформу с интернет-радио и публичным архивом.

В 2024 году Дом Радио представит совместную просветительскую программу с центром Art & Science Университета ИТМО, новый проект на фабрике "Красная знамя" и выставку о феномене радио в центре "Зотов".

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Фото: Citywalls.ru