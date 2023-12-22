Маршрут туристического трамвая в Петербурге изменится с 23 марта

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей.

По данным пресс-службы ГУП "Горэлектротранс", с 23 марта в Петербурге будет изменена трасса туристического трамвая Т1 из-за ремонта трамвайных путей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Новый маршрут трамвая будет проходить через такие улицы и мосты, как Большая Посадская улица, улица Чапаева, Сампсониевский мост, Финляндский вокзал, улица академика Лебедева, Литейный мост, Литейный и Владимирский проспекты, улицы Колокольная, Марата и Звенигородская, Загородный проспект, 1-я Красноармейская улица, проспекты Троицкий и Лермонтовский, а также площадь Тургенева.

В обратном направлении трамвай будет заезжать на Гренадёрский проспект, Гренадёрский мост и проезжать по Большой Монетной улице до Большой Посадской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что протяжённость маршрутов наземного общественного транспорта в Петербурге превысила 15 тыс. км.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"