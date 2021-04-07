В Минэкономразвития рассказали, почему нельзя регулировать рынок металла.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости ограничить демпферную политику в стране. Такое мнение чиновник высказал в рамках Биржевого форума. Спикер подчеркнул, что правительство сознательно формирует политику, которая сейчас реализуется. Однако он призвал ей "не увлекаться".

Увлекаться ею нельзя.В том же металле, несмотря на серьезное давление со стороны отраслевых министерств, мы считаем введение каких-то демпферов не только нецелесообразным, но, по большому счету, невозможным. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт напомнил, что на рынке металла нецелесообразно вводить демпфер, хотя такого решения требуют отраслевые министерства. Решетников добавил, что это предложение невозможно реализовать, так как регулирование экспорта продукции приведет к дефициту на внутреннем рынке. Он призвал не ограничивать экспорт металла, а поддерживать потребителей такого продукта.

Решетников заявил, что экспорт стал основным каналом инфляции.

Видео: YouTube / Moscow Exchange