В Минэкономразвития пояснили, что повышенные цены сохранятся в ближайший год.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экспорт стал основным каналом инфляции. Об этом чиновник сообщил участникам Биржевого форума. Эксперт объяснил ситуацию тем, что наблюдается рост на мировых рынках. По мнению спикера, такая обстановка сохранится на ближайший год.

Всплеск той инфляции, импортная инфляция приходила к нам очень постепенно, было сжатие спроса, локдаун. А вот экспортная инфляция пришла к нам достаточно быстро, потому что мы крупный экспортер, в первую очередь продовольствия: пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и по другим позициям. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Специалист подчеркнул в рамках выступления, что как только в мире выросли цены на продукцию, что было зафиксировано в ноябре и декабре прошлого года, российские производители-экспортеры оперативно отреагировали на меняющиеся условия.

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