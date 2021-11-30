Решетников: ужесточение цели по инфляции может повредить росту экономики РФ

В Минэкономразвития призвали не приносить в жертву экономический рост.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ужесточение целевых показателей по инфляции может повредить росту экономики страны. такое мнение чиновник высказал во время пленарной сессии на инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!". Спикер счел, что за счет таких мер государство скорее всего не добьется долгосрочного развития системы, принеся в жертву экономический рост.

Когда мы и дальше будем находиться под таким давлением внешних рынков с точки зрения импорта инфляции, конечно, сейчас ужесточение таргета, с моей точки зрения, скорее приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Эксперт объяснил журналистам, что на сегодняшний день России необходимо исходить из такого расчета, что текущий мировой инфляционный тренд - среднесрочный.

Решетников заявил, что инфляция в России может превысить 7,4% по итогам 2021 года.

Фото и видео: Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"