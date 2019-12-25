Решетников заявил, что инфляция в России может превысить 7,4% по итогам 2021 года

Он сказал, что сейчас ситуация с инфляцией очень нестабильна.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что есть риски превышения прогнозного значения по инфляции в 7,4% по итогам 2021 года. Так. на 22 ноября ведомство годовую инфляцию оценило в 8,05%. Неделей ранее значение этот составляло 8,1%.

"Но с другой стороны, мы сейчас окончательно "докрутили" все меры, которые привязаны не к прогнозной, не к оцениваемой инфляции, а по факту к той инфляции, которая будет. Сколько будет, настолько и будем индексировать социальные пособия и все прочие вещи",— сказал господин Решетников на брифинге (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с инфляцией очень нестабильна.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство и Центробанк делают все для макроэкономической стабильности в России.

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