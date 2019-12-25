Песков заявил, что правительство и Центробанк делают все для макроэкономической стабильности в России

По его словам, что поводов для излишнего алармизма из-за ослабления рубля нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в среду, 24 ноября, заявил, что правительство и Центробанк сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России. Он отметил, что повода для излишнего алармизма из-за некоторого ослабления курса рубля нет.

Жить в современном мире и не испытывать международных инфляционных тенденций невозможно. Мы видим беспрецедентную инфляцию в долларовой зоне, в зоне евро. Быть свободными от этих тенденций невозможно. Но тем не менее наш ЦБ, правительство, сохраняют все параметры для макростабильности, в этом плане всё нормально. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, одним из факторов влияния на рубль сейчас является волатильность доллара.

Фото: kremlin.ru