Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. Об этом он рассказал во время выступления в Совете Федерации.
При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что ситуация с безработицей в России по-прежнему остаётся напряжённой.
В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе.
Максим Решетников, министр экономического развития России
Он отметил, что восстановление занятости — одно из ключевых направлений экономической политики в 2021 году.
Ранее Решетников рассказал о степени открытости экономики в регионах.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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