Восстановление занятости — одно из ключевых направлений экономической политики в 2021 году.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. Об этом он рассказал во время выступления в Совете Федерации.

При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что ситуация с безработицей в России по-прежнему остаётся напряжённой.

В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Максим Решетников, министр экономического развития России

Он отметил, что восстановление занятости — одно из ключевых направлений экономической политики в 2021 году.

Ранее Решетников рассказал о степени открытости экономики в регионах.

Видео: YouTube / Совет Федерации