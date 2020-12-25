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Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется

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Восстановление занятости — одно из ключевых направлений экономической политики в 2021 году.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. Об этом он рассказал во время выступления в Совете Федерации.

При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что ситуация с безработицей в России по-прежнему остаётся напряжённой.

В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе.

Максим Решетников, министр экономического развития России

Он отметил, что восстановление занятости — одно из ключевых направлений экономической политики в 2021 году.

Ранее Решетников рассказал о степени открытости экономики в регионах.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: безработица, решетников, уровень занятости
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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