Решетников: рост цен на продовольствие в мире не завершен

Эксперт не считает, что возможно полностью нивелировать рост стоимости продуктов.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил, что общемировой рост цен на продовольствие не завершен. Такое заявление чиновник сделал в рамках пленарного заседания на Пятом Московском финансовом форуме. Он призвал кабинет министров РФ работать над вопросом и дальше. В августе показатель по продуктам "догнал и обогнал" индекс цен непродовольственных товаров. Особенно ситуация коснулась пшеницы и подсолнечного масла.

Это естественная реакция мировой экономики на активную эмиссию, на бюджетный дефицит и на длительный период мягкой денежно-кредитной политики. И, к сожалению, это тот процесс, который точно не закончен. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник объяснил коллегам, что власти страны реагируют на проблему за счет монетарных мер, а также набора демпферов на продовольственном рынке. При этом Решетников не считает, что нивелировать ценовое давление возможно в рамках открытой экономики.

Решетников заявил, что по итогам 2021 года ВВП России может вырасти на 4,2%.

Видео: Московский финансовый форум