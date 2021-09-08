Решетников: рост цен на продовольствие в мире не завершен

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил, что общемировой рост цен на продовольствие не завершен. Такое заявление чиновник сделал в рамках пленарного заседания на Пятом Московском финансовом форуме. Он призвал кабинет министров РФ работать над вопросом и дальше. В августе показатель по продуктам "догнал и обогнал" индекс цен непродовольственных товаров. Особенно ситуация коснулась пшеницы и подсолнечного масла.
Это естественная реакция мировой экономики на активную эмиссию, на бюджетный дефицит и на длительный период мягкой денежно-кредитной политики. И, к сожалению, это тот процесс, который точно не закончен.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития
Чиновник объяснил коллегам, что власти страны реагируют на проблему за счет монетарных мер, а также набора демпферов на продовольственном рынке. При этом Решетников не считает, что нивелировать ценовое давление возможно в рамках открытой экономики.
Решетников заявил, что по итогам 2021 года ВВП России может вырасти на 4,2%.
Видео: Московский финансовый форум
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