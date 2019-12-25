Решетников заявил, что по итогам 2021 года ВВП России может вырасти на 4,2%

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что по итогам 2021 года ВВП России может вырасти на 4,2%.
Он отметил, что сейчас доходы растут и ведомство улучшает прогнозы.
По поводу того, в кризисе мы или не в кризисе: по экономике 4,2% в этом году — минимальная оценка роста, которую мы сейчас в макропрогноз заложили.
Максим Решетников, министр экономического развития России
Решетников подчеркнул, что сейчас экономика России восстанавливается. По его словам, наблюдается также рост цен на сырьевые товары, что также сказывается на бюджете и приносит дополнительные доходы.
Ранее мы писали, что Москва не планирует переговоры с новыми афганскими властями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: pixabay
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