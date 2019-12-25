Решетников: вовлечение в экономическую деятельность молодежи повысит гибкость рынка труда

Глава МЭР призвал убрать ограничения по сверхурочной работе за дополнительную плату.

Вовлечение в экономическую деятельность страны молодого поколения и людей старшего поколения повысит гибкость внутреннего рынка труда. Соответствующее заявление сделал российский министр по экономическому развитию сенаторам в рамках своего выступления в верхней палате парламента. Также задачи перед властями стоят в вопросе роста производительности. Чиновник из федерального правительства призвал законодателей к снятию тех барьеров, при которых на территории страны сверхурочная работа является ограниченной. Речь идет о случаях, при которых человек хочет трудиться больше за дополнительную плату.

В первую очередь, это эффективное вовлечение в экономическую деятельность тех категорий, которые менее активно участвуют сейчас в рынке труда. Это молодежь, а также люди старшего поколения. Максим Решетников, глава МЭР

Фото: Правительство России