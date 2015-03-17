Глава Минэкономразвития: экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось

Максим Решетников рассказал об анализе правительством и экспертами различных сценариев.

Российская экономическая система охлаждается более быстрыми темпами, чем ожидалось изначально. Соответствующее заявление сделал журналистам во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году министр по экономическому развитию страны Максим Решетников.

Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее. В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике. Максим Решетников, глава МЭР

Решетников ожидает, что ЦБ будет идти в сторону смягчения ДКП.

Фото: Правительство России