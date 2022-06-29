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Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно

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Глава Минэкономразвития рассказал о восстановлении потребительского импорта.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал о том, что восстановление инвестиционного и промежуточного импорта по стране идет сложно. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Главным образом скорее восстанавливается потребительский импорт. А тот импорт, который нам в первую очередь нужен - промежуточный или инвестиционный - здесь, мы видим, восстановление идет гораздо сложнее.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Эксперт добавил, что статистика российского импорта отошла от самых минимальных показателей. Промежуточным называется импорт сырья и комплектующих элементов для дальнейшего производства продукции внутри страны, а инвестиционным - машин и оборудования.

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию по итогам июня.

Фото и видео: YouTube / RSPP

Теги: импорт, инвестиции, максим решетников, минэкономразвития
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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