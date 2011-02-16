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Решетников: вопросы по бюджету на 2025-2026 годы пока остаются

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Глава МЭР отметил, что чиновники разработали проект крепкого и твердого бюджета страны.

Вопросы по бюджету на 2025-2026 годы пока остаются, поскольку придется преодолевать внешние ограничения. Соответствующее мнение в рамках выступления на пленарном заседании Московского финансового форума сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник пояснил, что указанные цифры станут результатом процессов по эффективности реализуемых программ и использованию имеющихся денежных средств. В МЭР напомнили коллегам о том, что раньше  не было столь сильного обратного влияния на экономику со стороны государственного бюджета. Однако сейчас это происходит за счет изменения бюджетного правила и параметров денежно-кредитной политики.

И в плане нефтегазовых доходов, и тех предпосылок, которые мы заложили, и с точки зрения цены на нефть, и с точки зрения добычи, параметров по газу. Мы уверены в тех оценках на 2024 год по росту экономики. Конечно, есть вопрос по 2025-2026 году. Все в совокупности - как мы сможем преодолеть ограничения рынка труда, технологические ограничения.

Максим Решетников, глава МЭР

Решетников назвал прогноз по росту ВВП в 2023 году в 2,8% более чем реалистичным.

Фото и видео: Правительство России

Теги: максим решетников, минэкономразвития, московский финансовый форум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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