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Решетников назвал прогноз по росту ВВП в 2023 году в 2,8% более чем реалистичным

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Глава МЭР рассказал об экспертных прогнозах.

Прогноз по росту российской экономики по результатам 2023 года в 2,8 процента выглядит более чем реалистично. Соответствующее мнение в рамках выступления на пленарном заседании Московского финансового форума сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников.

Оценка 2,8% выглядит более чем реалистично. Прогноз реалистичный, понимаю вопрос, понимаю подноготную. Мы уделили большое внимания изучения внешних условий.

Максим Решетников, глава МЭР

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Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум

Теги: ввп, максим решетников, минэкономразвития, московский финансовый форум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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