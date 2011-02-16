Решетников назвал прогноз по росту ВВП в 2023 году в 2,8% более чем реалистичным

Глава МЭР рассказал об экспертных прогнозах.

Прогноз по росту российской экономики по результатам 2023 года в 2,8 процента выглядит более чем реалистично. Соответствующее мнение в рамках выступления на пленарном заседании Московского финансового форума сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников.

Оценка 2,8% выглядит более чем реалистично. Прогноз реалистичный, понимаю вопрос, понимаю подноготную. Мы уделили большое внимания изучения внешних условий. Максим Решетников, глава МЭР

В Минэкономики обсуждают "мембраны" между внутренним и внешним рынками рубля.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум