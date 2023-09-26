В Минэкономики обсуждают "мембраны" между внутренним и внешним рынками рубля

Максим Решетников оценил ситуацию на финансовом рынке страны.

Ситуация с курсом российской национальной валюты требует гораздо более сложных решений, чем просто возврат продажи валютной выручки. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник напомнил законодателям о том, что за последние полгода порядка 85% от валютной выручки возвращается в страну и реализуется на рынке. Он добавил, что 35% возвращается в рублях. Однако власти не знают, откуда берутся такие "офшорные рубли".

Ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде, как было, мало будет. Надо тогда обязательно предписывать сюда возврат валюты именно. Тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли?. Максим Решетников, глава МЭР

Максим Решетников заметил, что многие структуры являются не только экспортерами, но также и торговыми домами. Эти организации сначала занимают рубли в стране, после чего переводят их и занимаются обм енными операциями. Затем рубли возвращаются в Россию. Глава МЭР добавил, что у специалистов из ведомства сейчас нет полных данных о движении рубля за границей, поэтому для начала эксперт предложил организовать мониторинг финансовых перетоков.

МЭР существенно улучшило основные параметры макропрогноза на 2024-2026 годы.

Фото и видео: Совет Федерации