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МЭР существенно улучшило основные параметры макропрогноза на 2024-2026 годы

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Максим Решетников рассказал о росте ВВП.

Российское министерство по экономическому развитию существенно улучшило основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на период с 2024 по 2026 годы в сравнении с апрельским вариантом документа. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании правительства перед коллегами сделал профильный министр Максим Решетников.   Чиновник указал на то, что по итогам 2023 года профильное ведомство ожидает роста ВВП на 2,8%.

СВ 2024 году рост ВВП составит 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год. Заложенный темп ниже, чем был бы без ужесточения денежно-кредитной политики.

Максим Решетников, глава МЭР

Эксперт подчеркнул, что дальнейший рост чуть более два процента ВВП ежегодно министерство рассматривает как "выход на потенциальные темпы роста с учетом имеющихся ограничений, прежде всего, технологических и со стороны трудовых ресурсов".

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Фото и видео: Правительство России

Теги: ввп, максим решетников, минэкономразвития, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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