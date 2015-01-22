Решетников: в специальных районах РФ за 2022 год зарегистрировалось 26 компаний

Глава Минэкономразвития рассказал об интересе фирм, которые приезжают в РФ.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал о том, что в специальных районах страны за 2022 год зарегистрировалось 26 компаний. По данным чиновника с правительственного брифинга, статистика приведена за период с января по май текущего года. данный уровень соответствующий результатам за весь прошлый год.

Достаточно большой спрос мы видим: 26 компаний переехало, 16 компаний уже подали документы, еще несколько десятков компаний активно интересуются. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт подчеркнул, что за пять месяцев в страну приехало столько же компаний, сколько за весь 2021 год. В большинстве случаев речь ведется о головных фирмах крупных отечественных холдингов. Для бизнеса переезд в Россию является вопросом стабильности сохранения рабочих мест и продолжения развития инвестиционных проектов.

Решетников: промышленность России начала адаптироваться к новым условиям.

Фото и видео: Правительство России