Решетников: в специальных районах РФ за 2022 год зарегистрировалось 26 компаний

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал о том, что в специальных районах страны за 2022 год зарегистрировалось 26 компаний. По данным чиновника с правительственного брифинга, статистика приведена за период с января по май текущего года. данный уровень соответствующий результатам за весь прошлый год.
Достаточно большой спрос мы видим: 26 компаний переехало, 16 компаний уже подали документы, еще несколько десятков компаний активно интересуются.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ
Эксперт подчеркнул, что за пять месяцев в страну приехало столько же компаний, сколько за весь 2021 год. В большинстве случаев речь ведется о головных фирмах крупных отечественных холдингов. Для бизнеса переезд в Россию является вопросом стабильности сохранения рабочих мест и продолжения развития инвестиционных проектов.
Решетников: промышленность России начала адаптироваться к новым условиям.
Фото и видео: Правительство России
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