Решетников: промышленность России начала адаптироваться к новым условиям

Глава Минэкономразвития рассказал о сокращении показателей ВВП в России.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников сообщил, что промышленность страны начала адаптироваться к новым условиям. Такое заявление чиновник сделал в рамках правительственного брифинга. По мнению эксперта, предприятия оказались устойчивы к санкционному давлению. Власти РФ дают время для отраслей, для которых экономический спад оказался наиболее существенным.

На сокращение ВВП на 3% в годовом выражении по итогам апреля повлияло снижение логистики - мы это видим по темпам снижения в оптовой торговле и в транспорте. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник напомнил о том, что текущие статистические показатели в России свидетельствуют о развитии кризиса спроса по стране. Правительственные антикризисные меры помогают экономической системе стабилизироваться.

Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Фото и видео: Правительство России