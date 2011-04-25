  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:16
25
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Решетников: промышленность России начала адаптироваться к новым условиям

0 0

Глава Минэкономразвития рассказал о сокращении показателей ВВП в России.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников сообщил, что промышленность страны начала адаптироваться к новым условиям. Такое заявление чиновник сделал в рамках правительственного брифинга. По мнению эксперта, предприятия оказались устойчивы к санкционному давлению. Власти РФ дают время для отраслей, для которых экономический спад оказался наиболее существенным.

На сокращение ВВП на 3% в годовом выражении по итогам апреля повлияло снижение логистики - мы это видим по темпам снижения в оптовой торговле и в транспорте.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник напомнил о том, что текущие статистические показатели в России свидетельствуют о развитии кризиса спроса по стране. Правительственные антикризисные меры помогают экономической системе стабилизироваться.

Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Фото и видео: Правительство России

Теги: адаптация, ввп, максим решетников, минэкономразвития, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии