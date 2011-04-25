Решетников: промышленность России начала адаптироваться к новым условиям

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников сообщил, что промышленность страны начала адаптироваться к новым условиям. Такое заявление чиновник сделал в рамках правительственного брифинга. По мнению эксперта, предприятия оказались устойчивы к санкционному давлению. Власти РФ дают время для отраслей, для которых экономический спад оказался наиболее существенным.
На сокращение ВВП на 3% в годовом выражении по итогам апреля повлияло снижение логистики - мы это видим по темпам снижения в оптовой торговле и в транспорте.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития
Чиновник напомнил о том, что текущие статистические показатели в России свидетельствуют о развитии кризиса спроса по стране. Правительственные антикризисные меры помогают экономической системе стабилизироваться.
Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки.
Фото и видео: Правительство России
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