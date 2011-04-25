Глава Минэкономразвития рассказал о том, что кредитование в стране "замирает".

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком РФ. Такое заявление чиновник сделал на оперативном заседании правительства. В профильном ведомстве полагают, что такое решение государственного регулятора подстегнет к развитию рыночное кредитование. Решетников заметил, что статистика говорит о развитии "кризиса спроса". Данные по маю показывают, что кредитование по стране замирает. Незначительный рост ипотеки не позволяет изменить общую тенденцию.

Приветствуем решение на прошлой неделе Банка России о внеплановом снижении ключевой ставки и, разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Напомним, что на внеочередном заседании от 26 мая Центробанк России снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – до 11% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего снижения показателей.

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Фото и видео: Правительство России