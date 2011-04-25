Михаил Мишустин рассказал о планах по развитию нацпроекта в сфере туризма.

Российские регионы получат 24,2 млрд рублей на создание инфраструктуры для развития кластеров туризма. такое заявление сделал глава правительства страны Михаил Мишустин на оперативном заседании. Он уточнил, что средства из федерального бюджета направляются в 16 субъектов РФ. на эти деньги местные власти должны будут оборудовать инженерную и транспортную инфраструктуру.

Распределим на три ближайших года - с 2022 по 2024, в том числе более 3,4 млрд рублей в текущем году - их получат Камчатский край, республика Адыгея, Тверская и Кемеровская области. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что средства выделяются в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Михаил Мишустин заметил, что путешественникам, которые отдыхают в России, кроме комфортного размещения и достопримечательностей необходимы безопасные дороги, качественные коммунальные сети.

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Фото и видео: Правительство России

