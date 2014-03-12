Кабмин обсудит поправки в закон о промполитике, касающиеся строительства судов

Михаил Мишустин рассказал о целях по созданию судов для арктического региона.

Российское правительство обсудит поправки в закон о промышленной политике, касающиеся строительства судов. Такое заявление на заседании кабинета министров сделал премьер Михаил Мишустин. Чиновник призвал коллег устранить проблемы в вопросе эффективности государственных расходов на реализацию морских и речных проектов. Руководитель надеется, что каждый рубль, выделенный из бюджета страны, направится по целевому назначению.

Изменения устраняют пробелы, из-за которых на начальном этапе проектирования затруднена проверка достоверности расчетов стоимости строительства судна. Утвержден четкий и понятный порядок проведения такой экспертизы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабмине России напомнили, что отраслевая стратегия поставила перед судостроением амбициозные задачи, реализация которых требует полной загрузки отечественных верфей на годы вперед. Особенно важны проекты по серийному выпуску атомных ледоколов, судов арктического флота для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Мишустин: изменение системы контроля снизило административные издержки бизнеса.

Фото и видео: Правительство России

