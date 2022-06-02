Мишустин: изменение системы контроля снизило административные издержки бизнеса

Глава кабмина РФ рассказал о помощи бизнесу в условиях санкций Запада.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства призвал коллег продолжать работу над тем, чтобы бизнес соблюдал все требования, но количество проверок при этом сокращалось. Чиновники видят положительный эффект для предпринимателей от снижения административной нагрузки на сумму от 160 до 180 миллионов рублей. Это стало результатом после внедрения по стране антикризисных мер, направленных на противодействие западным санкциям.

Теперь бизнес может указать проверяющим органам на ошибку, доказать свою правоту, не прибегая к дорогостоящей и долгой процедуре разбирательства в суде. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина пояснил, что количество проверок бизнеса по сравнению с 2019 годом сократилось практически в два раза. При этом система обновилась за счет механизма досудебного обжалования. За счет развития цифровых технологий процесс ведется в дистанционном формате. Однако контролирующие органы могут попросить дополнить пакет документов, но сделать это можно онлайн. Михаил Мишустин добавил что за второе полугодие 2021 года от предпринимателей властям поступило 1 400 жалоб, каждая третья была удовлетворена.

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Фото и видео: Правительство России

