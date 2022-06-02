Кабмин усовершенствует механизм льгот по страховым взносам для инвесторов ТОР

Михаил Мишустин рассказал о правках в законодательство для обеспечения большей эффективности льгот для бизнеса.

Российское правительство усовершенствует механизм установления льгот по страховым взносам для инвесторов ТОР (территорий опережающего развития). Соответствующей информацией поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров. По словам чиновника, в настоящий момент компании, которые работают в ТОРе и порту Владивостока, имеют право получить пониженный тариф. Данное послабление действует в течение десяти лет после получения статуса резидента. При этом на практике становится понятно, что несколько лет вкладчики только подготавливают проектную документацию, строят объекты, устанавливают оборудование. Из-за этого фактический период государственных преференций оказывается меньше.

Льгота по уплате страховых взносов станет действовать 10 лет после привлечения наемных работников. Чтобы получить ее, инвестор должен будет направить уведомление в налоговые органы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Предоставить документы от инвесторов требуется не позже, чем за три года после получения статуса резидента ТОР. Такое постановление правительства призвано сделать льготы более действенными и отвечающими требованиям предпринимателей.

Мишустин поприветствовал нового главу МЧС на заседании правительства.

Фото и видео: Правительство России

