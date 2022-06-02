Мишустин поприветствовал нового главу МЧС на заседании правительства

Глава кабмина РФ представил коллегам нового главу МЧС Александра Куренкова.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поприветствовал нового главу МЧС (министерства по чрезвычайным ситуациям) на оперативном заседании кабинета министров. Ранее глава государства назначил на должность руководителя экстренного ведомства Александра Куренкова. Глава кабмина поздравил коллегу с новым рабочим постом и его 50-летием.

Хочу поприветствовать нового члена правительства Александра Вячеславовича Куренкова, нового министра по чрезвычайным ситуациям. Александр Вячеславович, поздравляю. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник уточнил, что Владимир Путин поставил перед Александром Куренковым ответственные и важные задачи. Мишустин обратил внимание коллеги на то, что именно спасатели первыми приходят на помощь гражданам в сложные моменты: пожары, наводнения, другие стихийные или техногенные бедствия. Он призвал МЧС работать на опережение и предотвращать угрозы. В правительстве надеются на то, что под управлением Куренкова ведомство будет активно и эффективно развиваться, реагировать на внештатные ситуации любого уровня сложности.

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Фото и видео: Правительство России

