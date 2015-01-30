Кравцов: программу капремонта школ в России завершат в срок

Глава Минпросвещения рассказал о планах по ремонту школ страны.

Российский министр по просвещению Сергей Кравцов заявил, что программу капитального ремонта школ в стране чиновники завершат в срок. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал в рамках рабочей поездки в общеобразовательное учреждение, на которой также присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин. Кравцов напомнил, что программа была запущена согласно поручению президента Владимира Путина.

Мы контролируем ход реализации программы и уверены, что все будет сделано в срок. Общее количество школ, которые за это лето мы отремонтируем, - 7 300. В основном это школы сельские, поселковые, которые не ремонтировались, и люди ждут. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

На текущий момент в большинстве школ, вошедших в программу по капремонту, уже начинаются работы. Сергей Кравцов добавил, что министерство по финансам и кабинет министров выделили на мероприятия беспрецедентную сумму из федерального бюджета в размере 334 миллиардов рублей, остальные деньги пойдут из регионального бюджета. В общей сложности на работы уйдет 494 миллиардов рублей. За пять лет власти страны намерены отремонтировать семь тысяч школ. За период 2022-2023 годов - 3 тысячи школ. Каждое учреждение получит от правительства свыше шести миллионов рублей.

Кравцов предложил писать слово "Бог" с заглавной буквы.

Фото и видео: Правительство России