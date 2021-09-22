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Решетников: в России улучшается ситуация на рынке труда

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Стабилизировалась в июне-июле 2021 года и динамика потребительского спроса.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства 21 сентября заявил, что в России уровень безработицы и численность занятого населения в июле достигли доковидных показателей.

Решетников подчеркнул, что продолжают расти также реальные зарплаты россиян. По его словам, динамика потребительского спроса в июне-июле 2021 года стабилизировалась.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в июле снизился до 4,5%. В июне этот показатель составлял с 4,8%.

Ранее мы писали, что в России могут подорожать макароны. Все дело в дефиците твердой пшеницы и резком росте цен на сырье. 

Видео: Youtube/Россия 24

 
Теги: максим решетников, ситуация на рынке труда
Категории: Новости России, Лента новостей,

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