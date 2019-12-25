В России могут подорожать макароны

Все дело в подорожании сырья.

Макаронные фабрики России предупредили о дефиците твердой пшеницы и резком росте цен на сырье. По этой причине ожидается подорожание макаронных изделий, пишет "Интерфакс".

Представители отрасли рассказали, что цены на пшеницу за последние недели выросли с 28 тыс. рублей за тонну до 32-38 тыс. рублей. Так, производители вынуждены работать на старых запасах, но когда они закончатся, придется закупать пшеницу нового урожая.

Кроме того, производители отметили и рост цен на комплектующие.

Мы заявили о 15%-м росте, но видим, что сейчас второе повышение нужно заявлять, потому что завтра цена не снизится ни на что — ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт. Лариса Левина, коммерческий директор отдела продаж ЗАО "Байсад"

Представители отрасли отметили, что если будут увеличены посевные площади твердых сортов пшеницы, то роста цен можно избежать. До 25 сентября с соответствующим предложением участники отрасли хотят обратиться к президенту России.

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