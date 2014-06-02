Решетников указал на рост доли РФ в мировом экспорте

Глава МЭР рассказал о показателях страны.

Российская доля в мировом экспорте и ВВП регулярно увеличивается. Соответствующей информацией поделился министр экономического развития страны Максим Решетников, выступая на совещании в ТПП (торгово-промышленной палате). Чиновник пояснил коллегам на мероприятии, что на экспорт товаров приходится четверть от ВВП. В ближайшие три года этот показатель будет обеспечиться примерно десять процентов от роста экономики РФ. В целях выполнения задачи власти занимаются переориентацией на рынки дружественных государств. На эти объекты придется около 80 процентов от всего товарооборота, хотя еще в 2021 году эксперты фиксировали менее половины.

Лидер в товарообороте Турции и Белоруссии, второе место - Казахстан, четвертое место - Индия, шестое место - Китай. Во многом благодаря такой активной внешнеэкономической деятельности доля России постепенно растет... Максим Решетников, глава МЭР

Решетников: снижение кредитования приведет к охлаждению экономики.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье