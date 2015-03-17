Решетников: снижение кредитования приведет к охлаждению экономики

Глава МЭР рассказал о задаче кабмина.

Снижение кредитования приведет к охлаждению российской экономической системы, которое не отвечает заявленным целям государства. Соответствующее заявление сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Чиновник из федерального правительства добавил, что власти со своей стороны прикладывают максимальные усилия для расширения предложения в экономике страны. В том числе работа ведется по совместной политикой с Центральным банком, включая обсуждение новых льготных программах, субсидировании.

Для того, чтобы помочь ЦБ выполнить совместную задачу и быстрее перейти к смягчению ДКП, потому что чрезмерные ограничения доступности кредита могут привести к сокращению не только инвестиций, но и занятости, охлаждению Максим Решетников, глава МЭР

Решетников: МЭР оценивает потенциал роста экономики выше ЦБ.

Фото и видео: Вконтакте / Новости RT на русском