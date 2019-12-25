Решетников: удалось избежать резкого роста безработицы и товарного дефицита

Глава Минэкономразвития рассказал о проблемах в экономике из-за санкций.

Глава министерства по экономическому развитию России Максим Решетников заявил, что стране удалось избежать резкого роста безработицы и товарного дефицита. Последняя угроза обошла стороной за счет падения уровня ажиотажного спроса среди покупателей. Такое заявление чиновник сделал в рамках правительственного совещания по экономическим вопросам, проводимого при участии президента Владимира Путина.

Экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Решетников подчеркнул, что за последние недели в стране произошло существенное замедление темпов роста инфляции. Фиксируются сложности, связанные с нарушением логистических цепочек, а также с перенастройкой производств. В списке проблемных мест эксперт также назвал падение уровня по импорту товаров и высокую потребность в оборотных денежных средствах у отечественных предпринимателей.

Компании смогут досрочно выкупить взятый в лизинг транспорт до конца года.

Фото и видео: kremlin.ru

