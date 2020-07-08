Компании смогут досрочно выкупить взятый в лизинг транспорт до конца года

Максим Решетников объяснил, что условия для предпринимателей стали выгоднее.

Российские компании смогут досрочно выкупить взятый в лизинг транспорт до конца 2022 года. Соответствующее заявление на правительственном брифинге с журналистами сделал глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников. Он подчеркнул, что при новых условиям предприятиям будет гораздо выгоднее выкупать оборудование.

Правительство рассмотрело и внесло в Государственную думу закон о праве досрочного выкупа имущества, которое находится в лизинге у компаний. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник заметил, что в условиях западных санкций многие фирмы по стране столкнулись с ростом платежей по лизинговому оборудованию, так как серьезно увеличился уровень процентной ставки. Досрочный выкуп коснется в первую очередь автомобильных средств: такси, каршеринг и автобусные перевозки. Также программа затрагивает оборудование, находящееся в лизинге у местных фермеров. Решетников пояснил, что теперь предприниматели смогут за комиссию не более 1% от выкупной стоимости выкупить технику.

Решетников рассказал о приоритетных направлениях поддержки предпринимателей.

Фото и видео: Правительство России