Решетников рассказал о приоритетных направлениях поддержки предпринимателей

Глава Минэкономразвития оценил принятые антикризисные меры.

Глава Министерства по экономическому развитию России Максим Решетников рассказал о приоритетных направлениях государственной поддержки предпринимателей. В первую очередь чиновник считает необходимым отметить льготное кредитование компаний. На текущий момент по данному проекту власти страны перевели около 150 млрд рублей. Представителям агропромышленного комплекса по кредитным займам перечислено 75 миллиардов рублей.

Эксперт напомнил о том, что "ВЭБ.РФ" берет на себя 50% от риска при предоставлении кредитов системообразующим предприятиям. При этом российскому малому и среднему бизнесу доступны четыре государственные программы льготного кредитования. Власти страны уже выдали свыше четврех тысяч кредитов на 50 млрд рублей по программе Банка России с льготным фондированием. Порядка еще 50 млрд инвестиционных кредитов предоставлено по совместной программе Центробанка и Корпорации МСП.

Максим Решетников также уточнил, что самозанятые граждане имеют доступ к участию в закупках государственных компаний. Наиболее востребованными услугами на внутреннем рынке считаются перевозки, консультационная работа, финансовые услуги.

С 25 апреля для расширения российского импорта кабинетом министров повышен порог беспошлинного ввоза для физических лиц с 500 до 1000 евро.

Решетников: малый сельскохозяйственный бизнес получает поддержку на всех этапах развития.

Фото и видео: Правительство России