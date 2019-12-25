Решетников: малый сельскохозяйственный бизнес получает поддержку на всех этапах развития

Глава Минэкономразвития рассказал о поддержке фермерских хозяйств и аграриев.

Малый сельскохозяйственный бизнес получает поддержку на всех этапах развития. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга перед журналистами сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Чиновник напомнил о том, что по поручению российского президента большое внимание уделяется кабинетом министров поддержке сельскохозяйственной отрасли. Им оказывается государственная помощь во время проведения посевной кампании.

Максим Решетников подчеркнул, что отечественные фермеры могут запустить собственное производство, воспользовавшись программой "Агростартап". Этот денежный грант сформирован специально для сельских крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В рамках совместной инициативы Министерства по сельскому хозяйству и Корпорации МСП правительство распределяет инвестиционные кредиты и гранты.

Также в России работает программа "Фермерский островок" Корпорации МСП. Е ее помощью отечественные фермерские хозяйства могут создать кооперацию с крупными торговыми сетями.

Власти планируют продлить программу туристического кешбэка.

Фото и видео: Правительство России