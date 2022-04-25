Власти планируют продлить программу туристического кешбэка

Дмитрий Чернышенко объявил, что чиновники запланировали осенний этап программы.

Российские власти планируют продлить государственную программу туристического кэшбэка. Соответствующее заявление сделал в рамках правительственного оперативного совещания при участии премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он объяснил коллегам о том, что говорит о реализации осеннего этапа проекта. О конкретных датах общественность чиновники уведомят позже.

Запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

В текущем году программой туристического кешбэка уже воспользовались более 2,5 миллиона россиян. Им возвращено около 8,5 миллиарда рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов рублей. За счет программы российское правительство обеспечивает загрузку инфраструктуры, формирование рабочих мест в регионах, а также удовлетворяет растущего спроса граждан на внутренних направлениях отдыха.

Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка.

Фото и видео: Правительство России