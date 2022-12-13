Решетников сообщил, что турпоток по России в 2022 году вырос на 8%

Глава МЭР рассказал о направлениях, которыми интересуются туристы в стране.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников сообщил о том, что туристический поток по стране в 2022 году вырос на 8% или на 62 миллиона человек. Соответствующее заявление чиновник сделал на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина. Эксперт пояснил, что говорит о росте показателей по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. По словам специалиста, данный результаты напрямую связан с принятыми в прошлом году решениями властей. В частности, реализацией программы кэшбека за поездки внутри страны. Этим кэшбеком воспользовались около 3,5 миллионов граждан, включая 800 тысяч детей.

Число туристических поездок с размещением в гостиницах к прошлому году выросло на 8% и составило 62 млн человек. Выходим практически на доковидный уровень, несмотря на закрытие южных аэропортов. Максим Решетников, глава МЭР

Традиционными лидерами по туристическим поездкам кроме Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана рост показателей фиксируется на Камчатке и в Тыве. Также внутри страны растет интерес к Владимирской, Псковской, Вологодской областям.

Минэкономразвития оценило инфляцию в России по итогам года в 11,9%.

Фото и видео: Правительство России